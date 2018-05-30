В Москве до конца года откроют ещё 15 станций метро

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Всего планировалось построить 24 станции, девять из них уже открыты и функционируют. Кроме того, уже построено три депо и один вестибюль. Всё это нужно из-за того, что в столице в районе 70% населения пользуются именно общественным транспортом.

Вчера, 29 мая, Марат Хуснуллин, который работает заместителем московского мэра по градостроительной политике, заявил, что к концу текущего года по городу собираются открыть ещё 15 станций метрополитена.

Всего в Москве, начиная с 2011 года, за семь лет власти ввели в эксплуатацию в районе 120 километров линий метрополитена и 64 новых станций. Сейчас же порядка 200 километров линий метро специалисты разрабатывают, проектирую и строят.