Сегодня, 20:09

Российские авиастроители и экспортные компании продолжают экспансию на мировых рынках самолетов гражданской авиации. В этом году на смену Ту-154 и Ан-26 в несколько африканских стран придут современные машины.

Российские самолеты SSJ-100 и MC-21 покоряют Африку балансом цены и качества, что для таких стран, как Нигерия, или ЮАР является главным преимуществом при выборе партнеров при подписании масштабных контрактов. На Петербургском международном экономическом форуме были подписаны соглашения с крупнейшим африканским внешнеторговым банком на поставки новейших российских самолетов.

В пользу продукции из России говорит надежность гарантированных поставок запасных частей и комплектующих. В этом африканские страны убедились еще тогда, когда закупали и эксплуатировали самолеты, разработанные и построенные в Советском Союзе. «Суперджет-100» является новейшей разработкой, которая успешно прошла испытания во всех климатических поясах.