В Крыму вице-премьер Нахлупин проверил новую трассу «Таврида»

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В своём интервью чиновник рассказал, что традиционно дороги проверяют при помощи стакана с водой. Его нужно ставить на капот. Однако вместо этого, политик решил усложнить задачу и решил использовать дополнительно чашку кофе.

В Крыму Нахлупин проверил новую трассу «Таврида». Он поставил на капот стакан с водой, а затем поставил на приборную панель чашку с кофе. В результате вице-премьер разогнался на своей иномарке до 120 километров в час и не пролил ни единой капли.

Стоит отметить, что работы на трассе «Таврида» всё ещё продолжаются. Считается, что первый этап строительства закончится только к концу текущего года, а в эксплуатацию дорогу введут только в конце 2020 года. По официальным данным, что она будет иметь протяжённость в 250 километров.

Как полагают некоторые эксперты, строительство и открытие в Крыму автодороги «Таврида» должно улучшить экономическое положение региона. В этом поможет улучшение логистики, которое должно снизить стоимость услуг и продуктов. Кроме того, туристы смогут легко передвигаться по территориям полуострова, добираясь от Керчи в Симферополь за 2 часа, а до Севастополя – за 3 часа.