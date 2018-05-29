Власти Ростова просят «Автодор» решить ситуацию с пробками на М-4 «Дон»

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Правительство Ростовской области призывает «Автодор» уделить максимальное внимание ремонту трассы М-4 «Дон», дабы избавить водителей от километровых пробок.

В последнее время люди все больше нервничают из-за невероятных пробок на участках дорожного полотна в Каменском и Красносулинском районах. В сети появляются фото, видео и гневные высказывания в сторону затяжного ремонта и пробок, достигающих нескольких километров в длину. Власти Ростова решили содействовать горожанам и обратились к «Автодору» с просьбой разрешить ситуацию и бросить на ремонт дороги максимальное количество сил. Ответа пока не последовало.

Однако власти Ростовской области планируют сделать все возможное для временного купирования проблемы. Водителям еще на въезде в область будут сообщать о ситуации с движением на данном участке трассы и предлагать возможные пути объезда. Помимо этого, будет увеличено количество экипажей ГИБДД, регулирующих движение в заданном районе. А на обочине будут организованы пункты помощи для тех, кто все же встрял в длительную пробку. Здесь будет предоставлена возможность получить бесплатно воду, медицинскую помощь и зарядить мобильные устройства.

Напомним, ранее было заявлено о том, что ремонтные работы будут продолжать до июня, а далее приостановятся в связи с проведением ЧМ 2018.