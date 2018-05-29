В Москве участок Бережковской набережной станет односторонним

Сегодня, 11:09

Продолжаются изменения в схемах движения, направленные на транспортную разгрузку столичного центра. Модернизация также позволит значительно увеличить количество мест для парковки, предотвращая несанкционированные стоянки.

В Москве с середины июня участок Бережковской набережной станет односторонним. Проведенный ранее мониторинг показал, что дорога вдоль дома № 22 в часы наиболее интенсивного транспортного движения не дает возможности для безопасного встречного разъезда. Именно на этом участке фиксируется большое количество дорожно-транспортных происшествий, а также плотные пробки.

Коммуникационный отдел столичного Центра организации дорожного движения просит водителей учесть при поездках с 13 июня изменения в схеме движения и следовать указаниям дорожных знаков. Напомним, кроме участка на Бережковской набережной, одностороннее движение появится еще на трех участках. Транспортная разгрузка позволит избежать ранее прогнозируемых заторов во время проведения Чемпионата мира по футболу.