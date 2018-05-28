Водителей без ОСАГО будут штрафовать каждый день

Сегодня, 19:17

Наличие полисов ОСАГО будут отслеживать с помощью специальных камер видеонаблюдения.

Как только установят последние камеры на дорогах, водителям начнут присылать штрафы за нарушение нового правила. Об этом рассказала исполнительный директор страховой компании ОСАГО Евгения Уфимцева. Пока что штраф будет приходить один раз в день, независимо от того, сколько раз нарушитель проехал мимо камер. Даже в том случае, если штраф был выписан вчера, а на следующий день водитель снова выехал, не имея страховки, его оштрафуют повторно. Ранее сотрудники страховой компании говорили о том, чтобы ввести штраф после каждого проезда под камерой без полисов ОСАГО. Сумма штрафа составит 800 рублей, кроме этого 500 рублей будет выписано водителю, который не вписан в страховой полис, а также в сезон, когда полис не действует.