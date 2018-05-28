Авиакомпания «Россия» представила самолет в спортивном стиле

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Новая ливрея самолета посвящена спорту России. Название нового судна предоставили выбрать обществу.

Фотографию нового самолета показала администрация авиакомпании "Россия" в официальном аккаунте в Instagram. Название Airbus A319 выберут с помощью голосования. «Ливрея создана с целью поддержки всех спортсменов страны и сборных для того, чтобы болельщики разных видов спорта сплотились вместе, а также для поднятия спортивного духа страны и ценности здорового образа жизни», - рассказали в авиакомпании. Новое облачение самолета объединило элементы многих видов спорта, таких как футбол, хоккей, художественная гимнастика и фигурное катание. На официальном сайте «России» граждане могут предложить собственное название, состоящее из одного слова. Позже будет выбрано несколько вариантов, и, с помощью голосования, определят конечный. Автору победившего названия вручат маленькую модель самолета.