Порошенко планирует соединить Украину с Болгарией за счет Румынии и ЕС

Сегодня, 15:23

По обоюдному желанию лидеров двух стран между Варной и Одесской областью построят прямую автотрассу на деньги Евросоюза и Румынии.

Вчера на переговорах с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым президент Украины Петр Порошенко анонсировал строительство трассы «Украина-Болгария». Идею соединить два государства поддержали оба лидера. Порошенко назвал транспортный коридор «инвестицией», добавив, что магистраль следует прокладывать через территорию Румынии, власти которой также смогут поучаствовать в финансировании проекта. Также он надеется привлечь материальные средства Евросоюза, и за их счет соединить Украину с Болгарией. Переговоры с властями в Бухаресте уже ведутся.