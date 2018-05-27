Московские авиакомпании оштрафованы за задержки рейсов на 2 млн рублей

Сегодня, 22:35

За первые 4 месяца этого года авиакомпании задержали 650 рейсов. В 18% из них выявлены нарушения со стороны авиакомпаний.

Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры заявил, что в начале 2018 года было зарегистрировано около 650 задержек рейсов, 116 из которых не прошли проверку на обоснованность и законность. Вследствие этого московские авиакомпании оштрафованы на сумму в размере двух миллионов рублей.

По данным транспортной прокуратуры известно, что в прошлом году было совершено более 280 000 рейсов, 5,5 тысяч из которых были задержаны. Всего небольшое число задержанных рейсов было обосновано, а около 1/3 задержек произошло по вине авиакомпаний. За прошлый год штраф компаний составил более 10 миллионов рублей.

Отметим, что 27 мая вступил в силу закон, в соответствии с которым максимальная компенсация за задержку международного рейса, которая раньше составляла 25 тыс. руб., теперь составит сумму в размере 360 тыс. руб.