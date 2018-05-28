Ростовчанка подала петицию на соединение Левенцовки с Северным и Военведом

Сегодня, 03:15

Ростовчанка опубликовала петицию на сайте «Активный ростовчанин». 24 человека из 500 уже подписали документ.

Кристина Коломацкая, жительница г. Ростов-на-Дону, подала петицию с предложением о соединении Левенцовки с Северным и Военводом новым маршрутом. Девушка отметила, что микрорайон активно развивается, но жители сталкиваются с проблемой проезда. Им приходится по 2-3 раза пересаживаться на новый транспорт или полчаса идти пешком, чтобы добраться с ул. Малиновского и обратно.

Решение данной проблемы девушка видит в создании новых маршрутов или внесении изменений в уже существующие. Петицию должны подписать 500 человек, на данный момент собрано 24 подписи.

Отметим, что Левенцовкой является жилой район Ростова и активно застраивается новостройками. Первое заселение началось 8 лет назад. Некоторые постройки задействованы в программе льготного жилья для ветеранов Великой Отечественной войны.