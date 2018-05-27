В России появятся пугающие автомобилистов камеры

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Проект в экспериментальном порядке стартует в Москве с 1 июня.

В ближайшее время в России появятся камеры, пугающие водителей. Комплексы видеофикасации нарушений будут выявлять автомобили, на которых нет талона о страховке. После добавления транспортного средства в базу данных, владельцу будут отправлять уведомление о необходимости приобрести полис ОСАГО. Также система будет распознавать талоны, срок действия которых скоро истечёт.

Инициаторы данной меры заявляют, что камеры избавят инспекторов ГИБДД от обязанности останавливать и штрафовать нарушителей. Более того, такая процедура станет удобной и для самих водителей. Эксперимент по внедрению технологии начнётся в Москве с 1 июня.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге похитители велосипедов попали на камеры. С записей можно сделать вывод, что злоумышленники действовали дерзко и бесстрашно.