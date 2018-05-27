В аэропорте Владивостока инвалида на коляске не пускали в самолет

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Работник аэрогавани не пускала пассажира в инвалидной коляске на рейс до Москвы, так как он был без сопровождения.

В аэропорте Владивостока во время прохождения регистрации на рейс Владивосток-Москва мужчина с ограниченными возможностями попал в неприятную ситуацию. По словам Сурена Григоряна, его пригласили в специальное помещение для маломобильных людей, где работник аэропорта заявила, что не пропустит пассажира в инвалидном кресле на рейс без сопровождающего лица. Доводы, что во Владивосток мужчина также летел один не убедили сотрудницу, к тому же билеты у Григоряна были куплены по всем формам и правилам компании «Аэрофлот».

Несмотря на это, представитель авиагавани едва не нарушила права инвалида, утверждая, что не возьмет на себя такую ответственность. После согласования перелета с экипажем авиалайнера, в конце регистрации мужчине все же позволили вернуться в Москву данным рейсом.

Был приглашен специальный сопровождающий, который помог пассажиру в инвалидном кресле попасть на борт самолета и занять свое место. Сурен Григорян отметил, что впервые попал в такую неприятную ситуацию. Ранее во всех аэропортах его спокойно и без всяких согласований пускали на борт самолета без сопровождения.