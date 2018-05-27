Власти Екатеринбурга разрешат парковаться в ТЦ «Гринвич» на время ЧМ-2018

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Автомобили, оставленные на прилегающей к стадиону территории, будут эвакуированы.

Власти Екатеринбурга проинформировали автовладельцев о мерах, которые будут предприняты в период проведения в городе матчей ЧМ-2018. В частности, подъезды к стадиону «Екатеринбург-Арена» перекроют, а парковаться в указанной зоне – запретят. Транспортные средства нарушителей обещают незамедлительно эвакуировать, в связи с чем, водителей просят заблаговременно решить вопрос с размещением своих авто. Вместе с тем автовладельцам, которые проживают внутри транспортного периметра, разрешат оставлять машины на стоянке в ТЦ «Гринвич». Плата за услуги с горожан взыматься не будет. В мэрии уточнили, что ограничения касаются исключительно дней проведения матчей ЧМ-2018, а именно 15, 21,24 и 27 июня. Правила будут действовать в период с 10:00 каждого дня до 2:00 следующей ночи.

Ранее мы писали, что в Москве к концу года появится более 300 парковок. К настоящему времени в столице есть уже порядка 80 тысяч паркомест.