Автомастер за год собрал картонный двигатель BMW M10

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В сети опубликовали 5-минутное видео, на котором показан процесс сборки двигателя BMW M10. Однако на самом деле у автора на это ушел год.

Мужчина с явно хорошо развитыми конструкторскими способностями сумел за год собрать картонный двигатель BMW M10. Процесс создания сняли на видео и разместили в интернете. Примечательно то, что макет двигателя сделан до мельчайших деталей, есть даже двигающиеся элементы – поршни и коленвал.

Многие недоумевают, зачем целый год жизни был потрачен на, по сути, бесполезное «изобретение». Отметим, что в нейропсихологии не разговорится о людях, обладающих конструкторским типом мышления, для которых истинное наслаждение – создать что-либо своими руками.

Также у многих возникал вопрос, почему автор выбрал именно двигатель М10. Некоторые объясняют это тем, что данный двигатель является легендой конца прошлого века, или же просто потому, что в данном двигателе всего 4 цилиндра, и на его создание ушло меньше времени. чем, например, на создание двигателя с 12 цилиндрами.