На Крымском мосту пока не зафиксировано ни одного ДТП

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Пресс-служба компании «Тамань», отвечавшей за возведение автомобильной части переправы через Керченский пролив, с гордостью констатировала отсутствие на ней аварий с момента открытия 15 мая.

«За минувшие 10 суток пока не зафиксировано ни одного ДТП на Крымском мосту», - заявили в «Тамани».

Автомобилисты передвигаются по переправе через Керченский пролив в штатном режиме, практически не нарушая скоростной режим. Угроза аварий возникает при остановке машин для фото на память. В строительной компании не уточнили, штрафует ли дорожная полиция водителей за подобные выходки.

«Дальнобойщик» Владимир Путин открыл на КамАЗ» Крымский мост 15 мая, однако для «рядовых» автомобилистов «стройка века» стала доступной днем позже. Возведение соединяющей АРК и Краснодарский край конструкции стартовало в апреле 2015 года, ее стоимость составляет рекордные для России 227, 92 млрд рублей. В декабре 2019 года мост станет доступен для ж/д транспорта.