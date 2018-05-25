«Аэрофлот» отказался от ограничений на вес детских и инвалидных колясок

Сегодня, 14:49

Изменения в политике компании стали возможны лишь после вмешательства прокуратуры.

Компания «Аэрофлот» более не выставляет для пассажиров ограничений на вес детских и инвалидных колясок. Перевозчик отказался от ранее заявленных требований, сообщает сайт Московской транспортной прокуратуры. В надзорном ведомстве установили, что правила перевоза багажа «Аэрофлота» противоречили нормам Минтранса РФ в части защит прав пассажиров на бесплатный провоз детских колясок, удерживающих устройств для детей, а также костылей, тростей, ходунков, роллаторов и кресел-колясок для пассажиров, имеющих ограниченные физические возможности. После вмешательства прокуратуры, требования «Аэрофлота» были приведены в соответствие действующему законодательству.

Ранее мы писали, что известная певица Наргиз Закирова пожаловалась на хамство сотрудников «Аэрофлота». По словам знаменитости, экипаж воздушного судна вёл себя грубо по отношению к пассажирам.