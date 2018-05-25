В Москве на 12 станциях метро установили новые турникеты

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На устройствах нового типа предполагаются терминалы для бесконтактной оплаты при помощи банковской карты и смартфонов. В пресс-службе добавляют, что весь московский метрополитен собираются оборудовать такими технологиями. Всего с февраля текущего года было заменено 200 старых турникетов.

В Москве новые турникеты установили на 12 станциях метро, а именно на «Воробьевых горах», «Улице 1905 года», «Сокол», «Краснопресненской», «Перово», «Каширской» на линии Замоскворецкая. «Коломенской», «Бунинской аллеи», «Парке Победы», а также «Арбатской», «Смоленской», на линии Филевская и на «Курской», линии Арбатско-Покровская.

На всех этих турникетах можно установить специальные терминалы, чтобы пассажиры оплачивали проезд бесконтактно при помощи телефонов или карт банков. Считается, что до конца 2018 года такие новые турникеты появятся на всех станциях московского метрополитена.

Створки на турникетах работают очень быстро и бесшумно. В сутки они пропускают 23 400 пассажиров, или же 1 200 человек за один час. На каждой станции есть новый широкий турникет, который нужен для пассажиров с багажом.

В данный момент бесконтактная система оплаты проезда присудствует во всех кассах МЦК и метро. Отмечается, что по статистике 90% пассажиров платят за проезд картой «Тройка».