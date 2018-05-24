На время ЧМ-2018 ограничат доступ на территорию "Лужников"

Сегодня, 08:33

Такие правила будут действовать и для пешеходов, и для водителей.

На время ЧМ-2018, С 25 мая по 18 июля, доступ на территорию "Лужников" будет ограничен. Данная информация появилась на официальном сайте московского мэра и правительства. В те дни, когда в комплексе не будут проходить игры, туда смогут проходить организаторы мероприятия. обслуживающий персонал, а также аккредитованные персоны. В дни проведения матчей около "Лужников" сделают пешеходные зоны для зрителей. Внутри окажутся лишь те, у кого есть билет и паспорт болельщика. Кроме того, в эти дни перекроют проезд по участкам улиц Доватора, Ефремова и 10-летия Октября.

В период с начала июня по 15 июля вокруг комплекса изменится схема движения. Односторонними сделают некоторые участки улиц Хользунова, Усачёва и Лужники.

Жители Москвы, которые проживают возле "Лужников", смогут добраться к своим домам на личном транспорте без проблем. Для этого необходим пропуск, полученный в префектуре ЦАО.