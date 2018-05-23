В "Лужниках" после ЧМ-2018 запустят канатную дорогу

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Руководство Москвы анонсировало открытие нового транспортного сообщения через Москву-реку сразу по окончанию Чемпионата FIFA.

Канатную дорогу между стадионом "Лужники" и Воробьевыми горами запустят по завершению Чемпионата мира по футболу 2018. Ранее планировалось ввести сооружение в эксплуатацию в начале лета, однако все работы не получится завершить до начала мирового первенства по футболу. Об этом поведал заместитель мэра Москвы в сфере градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он сообщил, что основная часть строительства завершена, а рабочие уже приступили к пуску и налаживанию оборудования и монтажу инженерных сооружений.

На период проведения ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля на некоторых участках конструкции временно приостановят работы. Канатную дорогу оборудуют тремя станциями: на улице Косыгина, Воробьевской и Лужнецкой набережных. Зимой 737-метровая канатка будет помогать спортсменам и отдыхающим взбираться на трамплин Воробьевых гор для последующего спуска.