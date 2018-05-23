Участок Филевской линии метро в Москве закроют на 26 и 27 мая

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Информация появись в Сети со ссылкой на профильное ведомство транспорта столицы. Подчеркивается, что пассажиры будут ограничены в движении от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» из-за ремонта путей в рамках реконструкции наземного участка.

Участок Филевской линии метро в Москве закроют на эти выходные. В пресс-службе ГУП «Московский метрополитен» подтвердили, что 26 и 27 мая пользование Филевской линией будет недоступно. После того, как самую старую ветку московской подземки отремонтируют, она станет в обычном режиме выполнять свои функции.

«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - подытожили в пресс-службе метро.

К слову, более 30 тысяч праздничных красных карт «Тройка» поступили в кассы подземки. Согласно данным официальных представителей метрополитена, этот особый выпуск популярных карт получит признание.

Теперь пассажирам рекомендуют пересмотреть свои планы и организовать поездки в соответствии с использованием других видов транспорта.