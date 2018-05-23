Иркутская область с ростом цен на бензин переведет сельхозтехнику на газ

Сегодня, 09:50

Губернатор региона Сергей Левченко заявил, что нынешняя непростая ситуация с доступностью для аграрных предприятий горюче-смазочных материалов, требует кардинальных изменений. Посевная кампания находится под угрозой.

В связи с ростом цен на бензин и дизельное топливо Иркутская область переведет сельскохозяйственную технику на газ. Только такое кардинальное решение поможет производителям аграрной продукции избежать срыва посевной кампании. По словам Левченко, в этом году мелкие оптовики повысили цены на горючее более чем на 125%. Губернатор уже сигнализировал об этом в правительство Российской Федерации, попросил увеличения субвенций по программе государственной поддержки.

Левченко подчеркнул, что масштабный переход на сжиженный газ в области касается не только сельхозтехники, но и всей транспортной инфраструктуры, а также объектов ЖКХ. В этом году перед областью поставлена задача, вырастить 880 тысяч тонн зерновых и 600 тысяч тонн картофеля. Губернатор намерен бороться за выход сельскохозяйственной продукции на внешние рынки.