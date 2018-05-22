В Воронеже на трое суток будет перекрыто движение по Матросова

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Многие автомобилисты требуют проведения дорожных работ для повышения безопасности движения. В то же время они не довольны связанными с этим ограничениями.

Воронеж в части дорожных работ не является исключением. Там на трое суток во время их проведения будет перекрыто движение по улице Матросова.

Это связано с тем, что там на проезжей части у смотрового колодца обрушилась кладка, которую необходимо восстановить.

Сообщено и о сроках, когда по Матросова будет перекрыто движение. Оно начнётся 23 мая в 10-00 и закончится 26 мая в 6-00.

Проезд будет ограничен, начиная от участка, прилегающего к дому №113. Сообщение об этом сделано представителями мэрии.

Новая схема на период проведения ремонта станет следующей. Она коснётся едущих от Ворошилова в направлении Краснознамённой. Автомобилисты, миновав Кленовый переулок, должны будут уходить налево, где обычно «встречка».

На перекрестке с Петрозаводской они вернутся в привычный режим движения.

Обрушение смотрового колодца уже стало причиной ДТП, возникшего на Матросова 22 мая. Следствием его, по информации очевидцев, стала пробка с протяжённостью до двух километров. Скорость передвижения составляла не более двух километров в час.