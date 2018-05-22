Мэр Уфы Ирек Ялалов попросил не ездить по новому асфальту

Сегодня, 14:00

Такое заявление он сделал сегодня, 22 мая. В качестве примера политик привёл ремонт в доме, ведь нельзя покрасить ламинат лаком, а затем впустить соседа в квартиру, чтобы он начал гулять по полам.

Мэр Уфы попросил автолюбителей дать свежеуложенному новому асфальту «отлежаться» в покое, и не ездить по нему машинами. Ирек Ялалов добавил, что если не следовать такому правилу, то на свежем асфальте обычно образуется колея, которая есть на всех уфимских дорогах.

Мэр во время обращения к уфимцам также добавил, что в Европе по дороге нельзя ездить целые сутки после того, как её сделали. В Уфе же перекрыли движение только на восемь часов.