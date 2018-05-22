Жители Воронежа раскрыли причины «маршруточного ада»

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В самом центре города 21 мая среди бела дня образовалась гигантская пробка. Это произошло на улице Свободы, где скопилось огромное число автомобилей.

Воронеж практически «встал» по движению в городском центре. Жители заинтересовались, что вызвало появление «маршруточного ада» и, как им кажется, раскрыли его причины.

Водители легковых авто склонны обвинять маршрутчиков. По их мнению, те при подъезде к остановке поздно перестраиваются на нужную полосу. В итоге и им приходится идти на нарушение порядка движения. Это провоцирует всё новые заторы.

Другие воронежцы с этим не согласны. Они утверждают, что водители легковушек ведут себя ничуть не лучше, а иногда и похуже маршрутчиков.

Ряд автолюбителей согласились, что среди них немало «тупых валенков». В качестве образца они привели тех, кто на «Луче», двигаясь в среднем ряду, делает поворот на Свободу.

При этом левая полоса пустая, а поворотные огни не включены. Сигналь таким, не сигналь, а они тупо стоят, дожидаясь сигнала на поворот, мешая двигаться другим машинам, что ведёт к пробкам, считают жители Воронежа.

Свою лепту в появлении в Воронеже «маршруточного ада» внесло и проведение дорожных работ, что снижает скорость движения транспорта.