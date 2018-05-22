Для ракетного комплекса «Кинжал» создали спецсамолет МиГ-31

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Минобороны РФ подчеркивает, что для проекта с борта демонтировали радар, увеличили запас горючего. В результате Сверхзвуковой истребитель-перехватчик выполнит роль «первой ступени». Модель не является окончательным вариантом и требует переквалификации пилотов.

Для ракетного комплекса «Кинжал» в России создали спецсамолет МиГ-31. По официальным данным, разработка объединяет модификацию истребителя-перехватчика и современные перепланировки в соответствии с задачами ракетного комплекса «Кинжал».

По словам представителей Минобороны РФ, в связи с «переквалификацией» из перехватчика в ударную машину понадобилось новое бортовое оборудование. Для успешной апробации полетов самолета специалисты усовершенствовали модификацию МиГ-31 и провели специальную переквалификацию пилотов.