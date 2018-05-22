Алексей Ягудин благополучно перенёс операцию на голове

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Известному фигуристу пришлось вновь обращаться к помощи врачей и лечь на операционный стол. Совсем недавно, в начале апреля ему делали операцию на лице и вот опять.

К счастью, Алексей Ягудин благополучно перенёс операцию, которую медики делали на его голове. Об этом стало известно поздно вечером 21 мая.

Подробности того, что случилось с его головой, и что именно потребовало хирургического вмешательства, Олимпийский чемпион не разглашает.

Он сообщил лишь о том, что вся семья очень переживает за него. Особенно беспокоится его младшая дочь Мишель, которой лишь два годика. Она не понимает, почему папы нет рядом, и спрашивает, где он.

По этому поводу Ягудин шутит, что он проходит очередное техобслуживание, поскольку у него уже большой пробег. Да и впереди предстоит немало. В конце своего сообщения знаменитый фигурист пожелал всем здоровья.

Если Ягудин предпочитает не распространяться на тему своих медицинских операций, то о жене, когда той так же приходилось прибегать к помощи хирургов, он говорит намного охотнее.

После того, как его супруга Татьяна Тотьмянина получила зимой травму при выступлении, ей пришлось несколько месяцев восстанавливать своё здоровье.

За это время она четырежды ложилась на операцию. Со слов Ягудина, наиболее серьёзным был перелом на правой ноге. Даже врачи назвали его сложнейшим.

К счастью, Татьяна уже вновь на льду.