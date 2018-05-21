Умер гендир "КамАЗа" Василий Фаустов

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При Фаустове удалось достичь максимального за всю историю производства темпа сборки машин 500 штук в сутки.

Бывший гендиректор "КамАЗа" Василий Фаустов ушел из жизни 18 мая, но известно об этом стало только сегодня. Пресс-служба компании по производству автомобилей не торопилась сообщать о кончите человека, который помог выйти "КамАЗу" на высочайший уровень. Василий Фаустов ушел из жизни в 88 лет.

Его главными достижениями в автомобильной промышленности стал рекордный показатель производства машин 500 единиц в сутки. Также Бывший гендиректор "КамАЗа" запомнился успешным развитием фирменных систем обслуживания автомобилей собственного производства в СССР и других странах по всему миру. Благодаря его работе про "КамАЗ" стало известно за рубежом.