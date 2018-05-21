Аксёнов: Способ борьбы с пробками на Крымском мосту есть

Сегодня, 18:55

Глава Крыма озаботился тем, что на новом сооружении, связывающем полуостров с Тавридой, стали в последнее время образовываться пробки. Точнее, не на нём самом, а на подъездных дорогах.

Сергей Аксёнов сообщил, что способы борьбы с пробками на Крымском мосту есть. В основном, они связаны с тем, что в настоящее время строится трасса «Таврида», часть которой свяжет Керчь с центром полуострова по существующей автодороге.

На период строительства, как сказал Аксёнов, для борьбы с пробками предусмотрено несколько мер. Во первых, на этот период будет введено ручное регулирование по движению транспорта по дороге, ведущей от Крымского моста к Симферополю.

Во-вторых, будут организованы объезды вокруг строящихся участков «Тавриды».

После того, как на Крымском мосту началась его активная эксплуатация, резкий поток автотранспорта заметно осложнил дорожную ситуацию. Она будет лишь усугубляться с приближением курортного сезона.

Аксёнов сообщил, по состоянию на сегодня, время для того, чтобы автотранспорт проехал через мост по керченскому направлению, является приемлемым.

Проблемными местами, со слов главы Крыма, является дорога от моста, ведущая к Симферополю. В особенности, рядом с Феодосией. Также существенный «перегруз» отмечается и на региональных трассах. В частности той, что идёт из Саки в Евпаторию.