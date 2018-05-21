В Москве к концу года появится более 300 парковок

Сегодня, 15:17

В настоящее время в столице действует порядка 80 тысяч платных паркомест.

К концу текущего года власти Москвы обещают обустроить в городе более 300 новых парковочных мест. Сделать это чиновники намерены за счет изменения схемы движения на ряде улиц. В департаменте транспорта уточняют, что в ближайшие месяцы в шести округах появится масса дополнительных мест для парковки. Из-за изменений движения транспорта на некоторых улицах будет осуществляться в одну сторону, на некоторых – в две. Ожидается, что новая схема начнёт действовать в том числе улицах на 2-й Тверской-Ямской и Вишневой. Точные даты появления парковок в мэрии не уточнили.

Ранее мы писали, что власти Воронежа назвали дату начала работы платных парковок. В последнее время данная тема стала одной из наиболее актуальных в среде автомобилистов.