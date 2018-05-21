В Уфу нельзя въехать из-за многокилометровой пробки

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На въезде в Уфу образовалась многокилометровая пробка. Наибольшие проблемы зафиксированы на выезде из Демского района.

В последнее время дорожные пробки стали беспокоить не только жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Автомобилисты в Башкирской столице начали привыкать к таким трудностям. Сообщается, что сегодня 21 мая на въезде в город со стороны аэропорта образовался многокилометровый затор.

По данным Яндекс.Пробки скопление транспорта начинается от торгового центра «Мега», находящиеся в нем автомобили двигаются со скоростью 10 километров в час.

Городское руководство рассказало, что такие трудности на дорогах возникли в результате закрытия на ремонт Бельского моста. Сотрудники же ГИБДД констатируют, что на данный момент на дорогах Уфы произошло несколько мелких дорожно-транспортных происшествий, что тоже усложняет проезд.

Специалисты сообщают, что общий уровень пробок в столице Башкирии достиг шести баллов. Напомним, что возобновить движение по Бельскому мосту после проведения ремонтных работ предполагается в середине июля.