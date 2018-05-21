В Москве к ЧМ-2018 появятся 220 навигационных знаков

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Эти указатели будут показывать к стадионам, где пройдут футбольные поединки, а именно к Большой спортивной арене «Лужникам» и «Спартаку». Сами щиты будут сделаны по особенным технологиям, чтобы водители обязательно обращали на них внимание. Кроме того, появится специально мобильное информационное табло, которое сможет построить маршруты. Всё это будет не только на русском, но и обязательно на английском языке.

О том, что в Москве к ЧМ-2018 по футболу появятся новые навигационные знаки, сообщается на официальном портале московского правительства и мэра. Всего будет 220 указателей, из которых 190 информационных щитов и 30 знаков «последней мили». Изготовят их на ярком жёлтом фоне. Такой окрас привлечёт внимание автовладельцев на дорогах. На указателях укажут самые важные пункты возле стадионов. Устанавливать их будут до конца текущего месяца в радиусе 2 километров возле стадионов, после ЧМ их снимут.

Также в сообщении обещают, что дорожники установят специальные информационные щиты на главных городских магистралях. Они появятся на территории Ленинградского, Волоколамского и Звенигородского шоссе, а также на МКАД, Третьего транспортного кольца, Ленинского и Комсомольского проспектах.

Возле самих арен появятся информационные мобильные табло, с помощью которых можно построить маршруты. На нём появятся данные о пробках, остановках и перекрытиях дорог. Будет всего 13 табло для пешеходов и 16 для автолюбителей.