В аэропорту Шереметьево появляются новые автоматы для продажи проездных

Сегодня, 08:59

Всего появилось ещё два терминала. С их помощью клиенты смогут пополнить карту «Тройка», социальные карты ученика, а также приобрести билеты «Единый». Уточняется, что можно воспользоваться даже технологией NFC.

О том, что в московском аэропорту Шереметьево появляются новые автоматы для продажи проездных, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. В опубликованных данных уточняется, что они расположились возле выходов из терминала E и F.

При помощи новых автоматов клиенты могут пополнять специальную транспортную карту «Тройка», социальные карты учеников, а именно карты школьников и студентов. Кроме пополнения можно также приобрести билет «Единый» на одну, две, 20 и 40 поездок. Оплатить покупку или пополнение можно банковской картой, или же наличными. Для любителей технологий предлагается совершить оплату с помощью NFC.

При помощи «Тройки» пассажиры смогут оплачивать проезд на «Аэроэкспресс». Для этого им необходимо положить сумму, которая равняется стоимости билета.

Теперь в московском аэропорту Шереметьево установлено всего три аппарата для продажи проездных билетов – в терминале D, F и E. Доступны они на английском и русском языке. Стоит отметить, что правительство собирается до конца текущего года установить ещё 74 подобных терминала. Если это всё же произойдёт, то в российской столице количество устройств вырастет до 195.