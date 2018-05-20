Набережную Красноярска показали без единой машины

Сегодня, 20:57

Жители впервые за долгое время увидели набережную абсолютно без машин. Депутату Владимиру Владимирову понравился такой внешний вид набережной.

Сегодня на набережной Красноярска прошел марафон «ЗаБег». Участники бежали по центру к площади Мира, следом по Виноградовскому мосту до Татышев-парка. Чтобы участникам забега ничего не мешало, на этих участках и одной из сорон ул. Дубровинского запретили парковать свои автомобили. Ограничение было снято с 6 часов вечера.

Вследствие этого набережная Красноярска осталась совсем без машин. Депутат Владимир Владимиров отметил, что ему нравится как набережная выглядит без составленных авто и выразил недоумение по поводу того, почему ТЦ не открывает подземную парковку. Это бы решило проблему постоянно перекрытой машинами набережной.

Напомним, что по этому поводу местные жители часто выражали свое недовольство. Особенно негативно отзывался известный блогер-путешественник Илья Варламов.