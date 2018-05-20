Отменено движение двух электричек на Киевском направлении

Сегодня, 19:19

В связи с техническими причинами рейсы двух электричек будут отменены. Об этом сообщается в Центральной пригородной пассажирской компании.

Движение двух электричек на Киевском МЖД полностью отменили. В сообщении отмечено, что причиной отмены движения стал отказ технических средств.

Полностью отменили свое движение электропоезд №6534, который должен был прибыть из Апрелевки в Москву и №6623, проезжающий из Москвы в Лесной Городок.

На Рижском направлении Московской ЖД может быть задержано движение поездов в связи с техническими причинами. Напомним, что 19 мая был задержан на 30 минут рейс электропоезда на Курском направлении №6120 по направлению Серпухов — Москва-Каланчёвская. Причиной задержки стала работа полиции.

Напомним, что ранее в Подмосковье жители разгромили железнодорожную станцию из-за того, что не пришла нужная им электричка. Транспорт до Ваковки отменили, но предварительно об этом не сообщили.