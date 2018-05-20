Участница Comedy Woman устроила скандал из-за перекрытой дороги

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Надежда Ангарская считает себя важной персоной, которая не должна стоять в ожидании на дороге.

В ходе велопарада, проходящего в Москве, правоохранительным органам пришлось оградить некоторые улицы столицы от машин. Конечно же, всегда найдутся те, кто больно реагирует на такие "сложности жизни" и Надежда Ангарская является тому доказательством.

Участница Comedy Woman, из-за перекрытой дороги, устроила скандал перед сотрудником ДПС Алексеем, упрекая его в том, что он преградил ей дорогу, к тому же у нее в машине был маленький ребенок.

На возмущенный тон мужчина отреагировал сдержанно и вежливо, спокойно разъяснив почему Ангарская не может проехать дальше по дороге.

Под загруженном в Сеть видео, комментаторы предложили "Яжематери присоединиться к велопараду". По словам пользователей, об ограничении движения предупреждали заранее по ТВ.