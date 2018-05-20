В США разрешили использовать складное крыло в Boeing-777X

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Системы военной авиации начнут применять в пассажирских самолетах. Авиаперевозчики заинтересованы в том, чтобы их самолёты при сохранении всех лётных параметров могли становиться более компактными на земле. Для этого они прибегают к самым различным техническим новшествам.

В Boeing-777X для этих целей решили использовать складное крыло в конструкции самолёта. Авиавласти США уже дали разрешение на это. Правда, есть существенное ограничение.

Складывать крыло Boeing-777X можно будет применять только находясь в аэропорту, для того, чтобы сделать лайнер более компактным. В полёте законцовки должны быть жёстко зафиксированы.

В гражданской авиации складное крыло на Boeing-777X станет первой практикой. Благодаря ему, самолёт при значительно более крупных размерах сможет разместиться в стандартном ангаре. Ранее подобные технологии применялись лишь в военной авиации.

Свою новую концепцию Boeing анонсировал в США ещё два года назад. Тогда авиавласти выдвинули требование о наличии дополнительного предохранителя. Его предназначение, не допустить взлёт самолёта, когда его крылья сложены.