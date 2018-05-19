Для этого Пётр Шкуматов сравнил свое путешествие в 2014 и 2018 году. Мужчина также поделился опытом и картой путешествий по полуострову, где на дорогах «откатал» 750 км.
Эксперт-водитель оценил дороги Крыма при Украине и в составе РФ. По словам автолюбителя, покрытие магистралей государственного значения и небольшие «незначимые» отрезки автопути – в идеальном состоянии. Судить об этом мужчина может, поскольку накануне завершил путешествие по Полуострову, длинной в 750 км. Дороги Крыма при Украине в 2014 году были не отремонтированы.
Водитель проинспектировал дороги уже в 2018 году, и был поражен изменениями. В составе РФ Крым получил не только инвестиции, развитие, но и обновленную инфраструктуру для туристов.