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Для этого Пётр Шкуматов сравнил свое путешествие в 2014 и 2018 году. Мужчина также поделился опытом и картой путешествий по полуострову, где на дорогах «откатал» 750 км.

Эксперт-водитель оценил дороги Крыма при Украине и в составе РФ. По словам автолюбителя, покрытие магистралей государственного значения и небольшие «незначимые» отрезки автопути – в идеальном состоянии. Судить об этом мужчина может, поскольку накануне завершил путешествие по Полуострову, длинной в 750 км. Дороги Крыма при Украине в 2014 году были не отремонтированы.

«В частности, красивейший серпантин «Судак – Алушта» был попросту опасен, так как там не было барьерных ограждений и по обочине стояло множество камней с острыми углами», - подчеркивает эксперт.

Водитель проинспектировал дороги уже в 2018 году, и был поражен изменениями. В составе РФ Крым получил не только инвестиции, развитие, но и обновленную инфраструктуру для туристов.

«И вот прошло четыре года. Дороги в Крыму — те, по которым я проехал, а это, на минуточку, 750 км, — практически все отремонтированы. Покрытие находится либо в идеальном состоянии, либо в хорошем с незначительными неровностями», - рассказывает водитель.