Мост через Которосль в Ярославле откроют в конце июня

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В Ярославле готовятся открыть новый мост через реку Которосль. По словам чиновников, переправу сдадут в эксплуатацию в конце июня.

Предполагается, что мост свяжет три района города. По словам губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, строительные работы на объекте близятся к своему завершению. Завершающая надвижка пролетного строения должна состояться уже 1 июня. По завершению этого этапа строительства подрядчик начнёт осуществлять гидроизоляцию, а также покраску переправы и асфальтирование дорожного покрытия. Окончательно открыть движение на мосту через Которосль планируется уже к концу июня. Первоначально планировалось завершить строительство в марте, однако позже выяснилось, что подрядчик не успевает окончить все работы в обозначенный срок.

Ранее мы писали, что в Ростове построят «Летящий мост». Переправу, которая будет возведена по аналогии с московской, расположенной в парке «Зарядье», планируют открыть в ближайшие годы.