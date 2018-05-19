Жители Омска готовы перекрыть заправки из-за повышения цен на бензин

Сегодня, 16:28

Жители Омска возмущены стремительным ростом цен на бензин. Со вчерашнего вчера цена за литр колеблется в районе 40-45 рублей. Жители не хотят терпеть подобное и готовы перекрыть заправки.

Еще до президентских выборов стало известно о подорожании бензина, однако на фоне других событий, это не слишком привлекло внимание россиян. Не многие верили, что страна, которая экспортирует нефть, будет и вправду повышать цены на нефтепродукты. Однако реальность оказалась такова, что заграницей, куда нефть привозят, она стоит дешевле, чем на родине. Многие видят в этом насмешку депутатов Госдумы, которые, по мнению омичей, так решили отыграться на гражданах из-за уменьшения депутатских зарплат.

В связи с этим, жители призывают других хотя бы сутки бойкотировать автозаправки. Ожидается, что когда те понесут убытки, то снизят цены. Несмотря на боевой настрой, никто не верит в то, что реально что-то изменится исключительно из-за чьего-то недовольства. Запланирован рост цен до 50 рублей за литр и пессимистичные граждане уверены, что такими темпами придётся терпеть и цены в сто рублей.