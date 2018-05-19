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Запрет на воздушное сообщение коснется также пространства баз отдыха команд и тренировочных площадок. Соответствующие указы готовит Минтранс России.

Роасвиация ограничит полеты над городами-участниками ЧМ-2018. Это важный шаг для обеспечения полной безопасности всех участников мундиаля: игроков, гостей, туристов, местных жителей. Приказ, который ограничит полеты над городами-участниками ЧМ-2018, готовит Минтранс РФ. В период с 1 июня по 17 июля будет введен спецграфик воздушных полетов.

«В рамках реализации усиленных мер безопасности в воздушном пространстве над городами, принимающими чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года», - говорится в официальном сообщении пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта.