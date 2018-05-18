В Москве зафиксированы 9-балльные пробки из-за непогоды и дачников

Сегодня, 18:39

На данный момент в Москве льют сильные дожди, а также многие дачники уезжают за город. Поэтому в столице зафиксированы многокилометровые пробки.

По прогнозу, дожди в столице будут идти до конца этой недели. ЦОДД призывает водителей быть внимательными на проезжей части, а также не забывать о том, что во время дождей ухудшается видимость, что может стать причиной для аварии. На данный момент 9-балльные пробки наблюдаются на Садовом кольце, ТТК и МКАД, а также на магистралях. ЦОДД рекомендует автомобилистам отказаться от долгих поездок на личном автомобиле. Если есть необходимость куда-то выезжать, то лучше это делать после 20:00, когда в городе будет не так много машин. Также не рекомендуется парковаться возле деревьев и шатких конструкций во избежание их падения на автомобиль.

19 мая в Москве объявлен желтый уровень безопасности погодных условий из-за грозы и сильного дождя.