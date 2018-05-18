В Москве начал работать сервис по прокату электросамокатов от «Делимобиля»

Сегодня, 16:15

Всего по городу открылось больше 25 стоянок. По некоторым данным, воспользоваться услугой ещё нельзя, хотя некоторые СМИ сообщили, что им это всё же удалось. Стоимость одного часа проката равняется 100 рублям, а целого дня – 450 рублям.

Взять на прокат электросамокат с одной из площадок «Делимобиля» можно при помощи специального QR-кода с 07:00 до 23:00. Этот код считывается камерой мобильного устройства.

На официальном сайте сервиса появилась информация, что работать начали больше 25 стоянок с электросамокатами. Хотя приложение для iOS и Android уже появилось в магазинах App Store и Google Play, но вот воспользоваться услугой пока что нельзя. Дело в том, что во время авторизации не приходит сообщение с паролем. Однако некоторым журналистам всё же удалось прокатиться на электрическом «чуде техники». Скорее всего здесь дело в тонкости работы мобильных операторов.

Примечательно, что электосамокат, взявший на прокат пользователь должен зарядить самостоятельно. Для этого можно взять специальное зарядное устройство на станции, однако и его выдают за отдельную плату в аренду.

Устройство от «Делимобиля» может ехать со скоростью до 25 километров в час. От одного заряда самокат может работать примерно 20-25 километров пути.