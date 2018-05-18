На станциях МЦК появятся стикеры «Фотографировать разрешено»

Сегодня, 15:41

В Москве перед Чемпионатом мира по футболу руководство «Российских железных дорог» намерено снять некоторые ограничения и продемонстрировать лояльность к туристам и болельщикам. В частности, это касается Московской кольцевой дороги.

На всех станциях МЦК появятся стикеры с улыбающейся фотокамерой и надписью «Фотографировать разрешено». Таким образом «РЖД» поддержит акцию за свободу любительской съемки. Также будет проведен флешмоб, на котором можно будет запечатлеть себя и друзей вместе с охранниками МЦК, которые ранее не приветствовали съемки на станциях, а особенно платформах.

Еще с позапрошлого века в России, как и в других странах, вокзалы, как и мосты являлись стратегическими объектами, фотографировать которые было строжайше запрещено. В советское время эти нормативы сохранялись. Теперь, с развитием любительских фотокамер на разнообразных устройствах, делает такие запреты лишними.