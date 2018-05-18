Во Владимире увеличат стоимость единого проездного до 100 рублей

Сегодня, 10:59

21 мая увеличится стоимость проезда в общественном транспорте, а после и цена на проездной. На данный момент источники сообщают, что цена на единый проездной билет изменится 1 июля.

Его стоимость во Владимире увеличат на 100 рублей, итого теперь за единый проездной нужно будет отдать уже не 1300 рублей, а 1400. Касательно проезда, то 21 мая в автобусах Владимира придётся платить 22 рубля, а проехаться на троллейбусе обойдется в 21 рубль.

Стоит подчеркнуть, что единый билет предусматривает проезд в любых троллейбусах и автобусах транспортной организации "Владимирпассажиртранс", АДМ и "Виктория" (5, 5 А и 36). На данный момент неизвестно, ожидается ли удорожание соц- и школьных проездных документов.