В Мурманской области снегопад на дорогах застал водителей врасплох

Сегодня, 09:21

В Заполярье снег в конце весны или даже в начале лета не является аномалией. Однако всегда становится неожиданностью для коммунальных служб и водителей.

Так случилось и в этот раз. В Мурманской области после полуночи начался снегопад, который за несколько часов накрыл дороги и застал врасплох водителей. Большинство заполярных автовладельцев оптимистично «переобули» свои автомобили в летнюю резину, поэтому сегодня утром в Мурманске наблюдался транспортный коллапс. Нерасчищенные магистрали стали причиной солидных пробок и дорожно-транспортных происшествий.

В Мурманске опрокинулась маршрутка с пассажирами, о пострадавших ничего не сообщается. Водители предупреждают друг друга в социальных сетях о тех участках и районах, где лучше не ездить. Например, в направлении аэропорта осталась одна дорога, по которой можно проехать без особого риска, однако в «тянучке» со скоростью не более 40 километров в час. Автоинспекторы не советуют выезжать водителям, которые перешли на летний вариант покрышек.