Авиакомпанию "Икар" оштрафовали за задержку рейсов

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Организацию признали виновной в совершённом правонарушении, которое предусмотрено ст. 14.1.2 КоАП РФ.

Административное нарушение в сторону авиакомпании открыли в результате проверки Красноярской транспортной прокуратуры. Таким образом, на "Икар" наложили штраф размером 100 тысяч рублей за задержки авиарейсов. Как стало известно, в период с февраля по март текущего года состоялась задержка четырёх рейсов.

"В рамках нарушения требований федерального закона зарезервированное судно для исполнения нужных вылетов с учётом графика чартерных рейсов и расписания самолётов не было предоставлено или предоставлялось не вовремя", - сказано в сообщении.