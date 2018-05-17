Керченская переправа оставит без работы половину сотрудников

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Более 300 работников вынуждены будут искать себе другое место работы, что не осталось без влияния Крымского моста. Выяснилось, что нагрузка на дублирующий транспортный орган значительно снизилась, это и привело к соответствующему решению «Морскую дирекцию».

Керченская переправа действительно в скором времени оставит без работы половину своих сотрудников – 323 человека, среди которых оказались директора, операторы, уборщики, бухгалтера и другие специалисты. В региональный центр занятости уже направлены соответствующие документы, в которых обозначены дальнейшие планы предприятия.

Паромная переправа, тем не менее, продолжит функционировать и дальше, однако без присутствующего ранее ажиотажа. Основной автомобильный поток теперь ориентирован на Крымский мост, открытый российским президентом Владимиром Путиным накануне.