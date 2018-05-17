«Саратовские авиалинии» прекращают полёты с 31 мая

Сегодня, 19:18

Дело в том, что предприятие сегодня, 17 мая, получила письмо от главы управления регулировок перевозок Росавиации Андрея Круглова. В нём указывалось, что с 30 мая текущего года продажи билетов будут приостановлены.

В «Саратовских авиалиниях» заявили, что возможность скорого закрытия компании и такое письмо можно расценивать как введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая. Из-за этого было решено остановить работу авиакомпании и прекратить полёты с 31 мая до 18 июля. На это время, а возможно и навсегда, 1 200 работников окажутся дома без работы.

В «Саратовских авиалиниях» предпринимают меры по исправлению всех замечаний руководящего ведомства. Однако своим решением Росавиация практически обрекает на гибель одного из самых старых перевозчиков РФ. Кроме того, сегодня «Саратовские авиалинии» пополнились новым самолётом, который называется Embraer 190.