В воскресенье из-за бегового марафона в Москве перекроют движение

Сегодня, 19:10

20 мая из-за «Московского полумарафона» администрация города будет вынуждена ограничить движение автотранспорта на некоторых участках. Об этом рассказали в центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Известно, что, начиная с семи утра, движение будет ограничено на Лужниках, Болотной, Балчуге, Москворецкой. Кроме этих улиц, в Москве также будут закрыты Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Софийская и Раушская набережные, помимо того, Васильевский спуск. После 14:00 движение будет возобновлено.

В ходе забега участникам бегового марафона предстоит преодолеть семь участков с небольшими интервалами. Маршрут состоит из одного круга. Спортсмены увидят центральные набережные столицы.