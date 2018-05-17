Росавтодор показал новую дорожную развязку под Пятигорском

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В ведомстве рассказали, что работы по возведению продлятся до конца 2019 года, и в проект включены еще несколько объектов, помимо дороги. Речь идет о трех мостах, а также четырехполосной дороге.

Росавтодор накануне разместил в Сети фотографию, сделанную с высоты, на которой специалисты запечатлели новую дорожную развязку, обходящую Пятигорск. Сообщается, что в проект включено масштабное строительство, запланированное на дороге «Кавказ». Как подчеркнули в ведомстве, протяженность планирующегося к возведению участка составляет 15 километров.

Представители Росавтодора рассказали, что сейчас специалисты приступили к исполнению первой части крупного проекта. С построением новой дороги и развязки на указанной территории появятся три моста и примерно две тысячи деревьев, высаживаемые для экологического равновесия.